В новогодние праздники из неблагополучных семей изъяли 25 детей

12 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

В новогодние праздники сотрудники полиции проводили рейды по квартирам неблагополучных семей. В результате осмотров потенциально опасными для несовершеннолетних признали 15 семей. 25 малышей и подростков из таких семей временно поместили в больницы и социально-реабилитационные центры. Кроме этого, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей более полусотни родителей привлекли к ответственности. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

12.01.2020

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