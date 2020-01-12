В новогодние праздники сотрудники полиции проводили рейды по квартирам неблагополучных семей. В результате осмотров потенциально опасными для несовершеннолетних признали 15 семей. 25 малышей и подростков из таких семей временно поместили в больницы и социально-реабилитационные центры. Кроме этого, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей более полусотни родителей привлекли к ответственности. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».
12.01.2020
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