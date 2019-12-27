В предстоящие новогодние праздники в Чебоксарском районе пройдет ряд спортивных мероприятий.
3 января в спорткомплексе «Улап» состоится традиционный районный Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских команд-ветеранов.
4 и 6 января пройдет традиционный открытый районный Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских команд, 5 января — турнир по волейболу среди мужских команд.
6 января запланирован районный Рождественский турнир по волейболу среди женских команд, 11 января — турнир по волейболу среди мужских команд-ветеранов.
Проведение Рождественских соревнований по лыжным гонкам пока под вопросом из-за отсутствия снега.
27.12.2019
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