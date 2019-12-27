В предстоящие новогодние праздники в Чебоксарском районе пройдет ряд спортивных мероприятий.

3 января в спорткомплексе «Улап» состоится традиционный районный Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских команд-ветеранов.

4 и 6 января пройдет традиционный открытый районный Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских команд, 5 января — турнир по волейболу среди мужских команд.

6 января запланирован районный Рождественский турнир по волейболу среди женских команд, 11 января — турнир по волейболу среди мужских команд-ветеранов.

Проведение Рождественских соревнований по лыжным гонкам пока под вопросом из-за отсутствия снега.

27.12.2019

www.tavanen.ru