Сегодня в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся творческий вечер «В.П. Станьял: учёный, педагог, поэт и общественный деятель», посвящённый 80-летию уроженца д.Малый Сундырь Виталия Петровича Станьяла (Никитина). В мероприятии приняли участие известные учёные, народные академики, краеведы, литераторы, учителя, общественные деятели, многочисленные ученики юбиляра.

Юбиляра поздравил глава Чебоксарского района Николай Хорасев, выразив признательность за большой вклад в изучении истории и культуры родного края, района. Он поблагодарил Станьяла за писательский труд, благодаря которому оживают страницы истории. Николай Евгеньевич пожелал Виталию Петровичу справить вековой юбилей, добавив, что его знают далеко за пределами Чувашии.

Представитель Чувашского национального конгресса Владимир Тяпкин (Тимер) напомнил, что Виталий Петрович в свое время был одним из основателей Конгресса. Он подчеркнул, что Станьял — очень скромный человек, который всегда трудился на благо Чувашии и ее народа, многое сделал для духовного развития региона.

Главный редактор газеты «Тăван Ен» Виктория Вышинская также поздравила юбиляра. Она вручила благодарность от имени редакции. Всем присутствовавшим роздан новый выпуск газеты с интервью юбиляра.

Внуки юбиляра подготовили для него творческие номера.

Справочно Станьял (Никитин) Виталий Петрович (01.01.1940) — литературовед, общественный деятель, кандидат филологических наук (1984), народный академик, заслуженный работник высшей школы Чувашской Республики (2000), член Союза журналистов СССР (1968), лауреат премии им. Н. Гарина-Михайловского (2004), лауреат премии Союза молодежи Чувашии им. М. Сеспеля (2008), победитель Всероссийского конкурса «Педагогические инновации» (2007). Родился в д. Малый Сундырь (Станъяль) Чебоксарского района Чувашской Республики. В. Станьял – один из организаторов Союза чувашских краеведов (1991), Чувашского национального конгресса (1992). Окончил Чувашский государственный педагогический институт (ныне университет) им. И.Я. Яковлева. Работал литературным сотрудником, заведующим отделом в редакциях республиканских газет «Молодой коммунист», «Советская Чувашия», «Коммунизм ялавĕ», учителем в сельских школах Комсомольского, Шемуршинского и Чебоксарского районов. С 1969 по 1993 гг. преподавал в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова: ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой чувашской литературы. С 1993 г. – в Чувашском государственном институте гуманитарных наук: старший научный сотрудник, заведующий отделом литературоведения и фольклористики, в 1994-2007 гг. – заведующий отделом литературоведения и фольклористики. Одновременно с 1998 г. доцент Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. В 1991 г. по его инициативе возрожден Союз чувашских краеведов, основанный в 1921 г. под названием «Общество изучения местного края». С 1991 по 2008 гг. – председатель Союза краеведов Чувашии. С 1991 г. – вице-президент Чувашской национальной академии. С 1992 г. – вице-президент, председатель Большого Совета Чувашского национального конгресса. Почетный президент Чувашской народной академии и Союза чувашских краеведов. Научные и творческие интересы: наследие К. Иванова, А. Андреева, В. Рзая, Г. Тал-Мрзы, Д. Петрова-Юмана, П. Хузангая, М. Сеспеля, Г. Тимофеева, произведения малого жанра, история этнорелигии и локальных культов, история, культура и быт населения Чебоксарского района. Автор более 80 научных трудов, в т. ч. монографий, учебников и учебных пособий, а также поэтических сборников. Основные издания: «Чувашский рассказ», «Чӑваш халӑх ҫыравҫи Денис Гордеев» (Народный писатель Чувашии Денис Гордеев), «Петр Кудряшев: основатель мемориального музея чувашского поэта К.В. Иванова», «Слакпуҫ – сӑвӑ-юрӑ сӑпки» (Слакбаш – колыбель поэзии), «1941-1945 ҫулсенчи чӑваш литератури» (Чувашская литература 1941-1945 гг.), «Кӑрӑнкӑ кунҫул» (Тугая судьба), «Сторона моя, Чебоксарская» (в соавт.), «Ăраскал тĕпренчĕкĕ» (Осколки судьбы), «Мир чувашской культуры», «Живем судьбой и памятью народа», «Юрату йĕтесĕ» (Перипетии любви) и др. Объявлена Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики (2015).

Юбилей Станьяла 16.01.2020#таванен



Материал дополняется.

16.01.2020

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