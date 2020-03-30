В налоговой службе призывают пользоваться личными кабинетами на сайте

30 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Управлении  Федеральной налоговой службы по Чувашии предлагают налогоплательщикам пользоваться электронными ресурсами  на сайте https://www.nalog.ru/rn21/,  для этого созданы личные кабинеты для физических,  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  Об этом сообщила руководитель налоговой службы в Чувашии Марина Петрова.  

С их помощью можно узнать о задолженностях по налогам, распечатать налоговые уведомления и многое другое.  

Для приема корреспонденции в здании налоговых органов установят боксы.  

 

30.03.2020

www.tavanen.ru 

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