В Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашии предлагают налогоплательщикам пользоваться электронными ресурсами на сайте https://www.nalog.ru/rn21/, для этого созданы личные кабинеты для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила руководитель налоговой службы в Чувашии Марина Петрова.

С их помощью можно узнать о задолженностях по налогам, распечатать налоговые уведомления и многое другое.

Для приема корреспонденции в здании налоговых органов установят боксы.

30.03.2020

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