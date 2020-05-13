В Межрайнной налоговой инспекции №5 п. Кугеси разъяснили, кто из предпринимателей может получить МРОТ.

Условиями для предоставления субсидии в размере 12 130 руб. являются: включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года; отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субсидии, к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации (постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №434, от 10.04.2020 №479, от 18.04.2020 №540); получатель субсидии — организация не находится в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении налогоплательщика из ЕГРЮЛ; у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3 000 рублей; количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 года.

Одновременно просим по возможности досрочно представлять в органы Пенсионного фонда Российской Федерации отчетность «Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) за апрель и май 2020 года.

Для получения субсидии необходимо направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя): за апрель 2020 года в период с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Заявление можно направить в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика — юридического лица (индивидуального предпринимателя) или по почте, по форме согласно приложению № 2 к постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.

По возникающим вопросам можно обратиться по тел. 8(83540)2-48-45, 2-11-41.

13.05.2020

www.tavanen.ru