1 января в 1:26 загорелись торговые павильоны, расположенные на территории рынка «Ярмарка» по ул. Гладкова в г. Чебоксары. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. В ликвидации возгорания спасатели задействовали восемь пожарных автоцистерн. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.
В итоге пламенем были уничтожены 16 торговых павильонов, повреждена внутренняя отделка соседних торговых точек. Сейчас все подробности пожара выясняют эксперты Испытательной пожарной лаборатории.
1.01.2020
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