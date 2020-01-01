В МЧС сообщили подробности пожара на «Ярмарке»

1 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

1 января в 1:26 загорелись торговые павильоны, расположенные на территории рынка «Ярмарка» по ул. Гладкова в г. Чебоксары. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. В ликвидации возгорания спасатели задействовали восемь пожарных автоцистерн. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В итоге пламенем были уничтожены 16 торговых павильонов, повреждена внутренняя отделка соседних торговых точек. Сейчас все подробности пожара выясняют эксперты Испытательной пожарной лаборатории.

1.01.2020

www.tavanen.ru

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