10 июля в 10.43 час. на пульт «01» Главного управления МЧС России по Чувашской Республике поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Чебоксары ул. Анисимова, дом 6. Горело чердачное помещение научно-производственного предприятия «Динамика». Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Силы и средства МЧС России незамедлительно выехали к месту ЧП по повышенному рангу пожара. По прибытию первых пожарных подразделений из чердачного помещения валил густой черный дым. Силами администрации объекта была организована эвакуация 226 сотрудников. Погибших и пострадавших нет.

Пожар развивался на площади 500 кв.м. На месте работали шесть звеньев газодымозащитной службы. Была организована работа трех боевых участков оперативного штаба тушения пожара. Распространение огня на соседний корпус не допущено. В 11.55 час. огнеборцы ликвидировали открытое горение.

Организовано взаимодействие с функциональными и территориальными звеньями ТП РСЧС города Чебоксары Чувашской Республики.

В тушении пожара было задействовано 89 человек и 26 единиц техники, от МЧС 54 человека и 14 единиц техники.

В 12.16 час. пожар полностью ликвидирован. В настоящее время причина возгорания устанавливается, материальный ущерб уточняется. На месте работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории Чувашии.