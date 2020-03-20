В Чувашии сотрудники МЧС России начали активную подготовку к торжественному параду, посвященному 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специальные тренировки личного состава парадных расчетов проходят на базе столичной 4-ой пожарно-спасательной части. В занятиях участвуют более сотни офицеров чрезвычайного ведомства. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Отметим, что 9 мая на Красной площади Чебоксар в составе пеших колонн сводного полка Чебоксарского гарнизона торжественным маршем пройдут две парадные «коробки» МЧС России. В след за ними по набережной Чебоксарского залива проедет специальная техника подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям.

20.03.2020

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