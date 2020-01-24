24 января Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин торжественно вручил руководителям образовательных организаций республики ключи от 15 школьных автобусов.

«Правительством Российской Федерации, Главой республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым делается многое для модернизации подвижного состава наших школ, идет замена школьных автобусов. Все это для того, чтобы детей перевозили в комфортных, безопасных условиях. Закупка автобусов продолжится в этом году», – сказал Иван Моторин на торжественной церемонии.

Новые автобусы передали 11 муниципалитетам республики. В общей сложности в них будут перевозить более 300 детей. Ученики смогут с комфортом добираться от дома до места учебы, а также выезжать за пределы своих сельских поселений. «Этот школьный автобус – наша мечта. У нас теперь больше возможностей выезжать на республиканские олимпиады, семинары, научно-практические конференции. Спасибо вам огромное за поддержку сельских школ», – поблагодарил руководство республики директор Урмарской средней общеобразовательной школы имени Г.Е. Егорова Петр Алексеев.

В настоящее время парк школьных автобусов составляет 372 единицы. Существует более 700 маршрутов, по которым перевозится около 13 тыс. детей из 1379 населенных пунктов. Только за последние 5 лет школьный автопарк за счет средств консолидированного бюджета пополнился 182 автобусами. Часть из них передана в муниципалитеты на замену изношенным транспортным единицам, другие – на новые маршруты.

Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, ограничителями скорости, кнопками вызова водителя, навигационными приборами и соответствуют требованиям, предъявляемым к транспортным средствам для перевозки детей.

В 2020 г. на закупку школьных автобусов из республиканского бюджета предусмотрено более 16 млн рублей.

24.01.2020

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