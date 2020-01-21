Сегодня в Музее чувашской вышивки состоялось открытие выставки художника по вышивке ООО «Фирма художественных промыслов «Паха Тере», уроженки Комсомольского района, мастера народных художественных промыслов Чувашии Анастасии Андреевой. Ее общий трудовой стаж на фабрике превышает 41 год.

На выставку прибыли знакомые, друзья, коллеги мастерицы и студенты Художественного училища.

Перед торжественной церемонией открытия выступил ансамбль «Атай» Большекатрасьского центрального сельского дома культуры.

От имени Минкультуры мастерицу поздравила начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества ведомства Инна Ильина.

Генеральный директор фабрики «Паха тере» Наталья Посынкина, поздравляя юбиляра, отметила, что благодаря таким, как Анастасия Андреева удалось сохранить фабрику, уникальные изделия с чувашской вышивкой. На протяжении десятков лет Анастасия Васильевна оставается верна фабрике, из них 13 — под руководством Натальи Посынкиной.

Участие Анастасии в выставках фабрики всегда обеспечивало их успех, добавила руководитель.

С юбилеем мастерицу поздравили и сотрудники фабрики. Заместитель директора фабрики Маргарита Павлова рассказала о достоинствах мастерицы в стихотворной форме.

Со словами поздравлений выступили представители Чувашского национального конгресса.

Искуствовед Геннадий Иванов-Орков преподнес в подарок книгу, в которой есть фото изделий мастерицы.

Как рассказала юбилярша Анастасия Андреева, впервые она села за вышивку в возрасте 4 лет под руководством своей тёти Зинаиды Волковой. Она показала маленькой племяннице, как вышивать крестиком. Интересно, что тетя научила Анастасию и петь, любовь к песне мастерица сохранила до сих пор.

В семье Анастасии Васильевны — умение вышивать передаётся из поколения в поколение, несмотря на пол ребенка, вот почему умеют вышивать и сын Александр, и дочка Екатерина. А сейчас идёт процесс обучения и 4-летней внучки Варвары.

Материал дополняется.

21.01.2020

www.tavanen.ru