21 января в столице Чувашии в Музее чувашской вышивки пройдет выставка художника по вышивке ООО «Фирма художественных промыслов «Паха Тере», уроженки Комсомольского района Анастасией Андреевой. Начало в 15 часов.

Ее общий трудовой стаж превышает 41 год. Она занимает должность художника по вышивке ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере» более 30 лет.

Первые произведения ею созданы в годы учебы в Московском художественно-промысловом училище им. М.И. Калинина. За годы работы на предприятии достигла высокого мастерства в своих произведениях — от полотенца до костюма.

Вышивка, разработанная Анастасией Васильевной, украшает изделия фабрики, которые пользуются спросом у гостей и жителей нашего города. Она является мастером народных художественных промыслов Чувашской Республики, на различных выставках и фестивалях народно-художественных промыслов проводила увлекательные мастер-классы для всех желающих, представляя культуру Чувашии. Творчество Андреевой основано на традициях чувашского орнамента. Бережно сохраняя культурное наследие народа, художница создает собственные композиции. Многочисленные орнаментальные мотивы, представленные в вышитых ею полотенцах, скатертях, дорожках и в костюме, показывают богатство и своеобразие орнаментальных построений, богатейший мир чувашского народа.

За время работы в ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере» проявила себя с положительной стороны. Дисциплинарных взысканий не имеет, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением. На работе характеризуется как человек ответственный и целеустремленный, трудолюбивый, «болеет» душой за дело.

Изделия работы Анастасии Васильевны удостоились знака «Отличник качества» (г. Москва, 2004 г) в номинации 100 лучших товаров России. Она является участницей Всемирной выставки народных художественных промыслов (г. Санта Фе, США, июнь, 2008 г). Участница Фестиваля Российской культуры в Японии (2009 г).

Бессменный член жюри Межрегионального детского конкурса «Асамла тере тенчи», проводимого Фирмой художественных промыслов «Паха тере» и музеем Чебоксарского района «Бичурин и современность» с 2009 года. Является признанным авторитетом в сфере декоративно-прикладного искусства и вкладывает свои знания и умения в воспитание у молодого поколения чувства гордости к истории и культуре чувашского народа.

Принимает активное участие на всесоюзных, региональных, республиканских художественных и промышленных выставках, в конкурсах, ярмарках, неоднократно становится их лауреатом и призёром. На Х Международном фестивале «Этноподиум на Байкале-2018» в номинации «Этностиль в современном костюме», также во Всероссийском конкурсе «Молодые дарования — 2018» национальная одежда, автором вышивки которой является Андреева, заняла 1 место. Национальные костюмы с авторской вышивкой Анастасии Андреевой, символизирующие грандиозный путь древней культурной традиции чувашского народа и украсившие экспозицию «Паха тере» на I Всероссийской выставке «Частные музеи России. Самородки России» (г. Москва) особо были отмечены посетителями выставки и вызывали в каждом человеке волнующие чувства красоты и прикосновения к вечности.

За сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов награждена дипломами и грамотами разной степени.

17.01.2020

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