В Музее краеведения и истории Новочебоксарска — выставка об истории деревни Шордан

Декабрь 20, 2019 - Новости - нет комментариев

В Музее краеведения и истории Новочебоксарска действует выставка «Многоквартирная деревня Шордан – 13 деревень к городу».

Как соообщается на сайте музея, самый молодой город Чувашии Новочебоксарск  образован в 1960 г. Ценой прогресса и урбанизации стало исчезновение 13 деревень, объединенных общим названием – Шордан. В каждой из них занимались своим ремеслом: в одной   процветало  сельское  хозяйство,  в  другой – животноводство и пчеловодство,  в третьей — плотницкое и столярное ремесло,  в  четвертой — кузнечное,  портняжное или сапожное. Мастеровые  занимались также  лозоплетением, изготовлением музыкальных инструментов и деревянных колес, рыболовством. 

В экспозиции представлены судьбы шордановцев на стыке переломного момента-переселения из деревни в город, занятия  жителей 13 деревень, культура. Центральное место занял многоквартирный дом (целые деревни заселялись в такие дома), в ячейки которого помещены предметы быта, которые шордановцы взяли с собой из деревни в город.

На открытии выставки присутствовавших поразила напольная карта с нанесенными на нее 13 деревнями и краткой характеристикой каждой. Высветив лучом прожектора свою деревню Анаткасы, ветеран МЧС Герман Михайлов отметил: «Такое ощущение, что я вернулся на 47 лет назад в свою деревню».

С огромными словами благодарности на чувашском языке обратилась к команде проекта Александра Иванова, а  уроженка деревни Пустынькасы, директор школы №5 г. Новочебоксарска Валентина Петрова, представившая экспонаты для экспозиции и документы своего деда Петра Григорьева, основателя Анаткасинской семилетней школы, отметила, что для юных новочебоксарцев — это неоценимый материал для  воспитания любви к малой Родине. Она передала сӑхман (женское пальто), сшитое ее дедом для дочери собственноручно. Он вдобавок ко всему был еще и хорошим портным.

Экспозицию «Многоквартирная деревня Шордан – 13 деревень к городу» удалось довести до финальной точки — открытия раздела музея — благодаря гранту в размере более 1 млн рублей от Российского фонда культуры. 

 

 

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