В музее «Бичурин и современность» п. Кугеси состоялось мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда. 27 января 1944 года советские войска освободили город на Неве из окружения, длившегося 872 дня. На 1 июля в Чувашию из блокадного города прибыли 3907 человек. В августе 1943 года в город Канаш прибыл товарный состав с 400 детьми-блокадниками из детских домов Ленинграда.

«Многие опухли от голода, а моя мама — Дороненко Людмила Ивановна, которой было всего 13 лет, похудела в 12-дневном пути на чувашскую землю на 8 кг, развилась такая болезнь — дистрофия» — рассказала на встрече ребятам в музее дочь директора Ишакского детского дома Раскидная Галина Васильевна. 120 детей было определено на жительство в Ишакский дом в Чебоксарском районе. Директором детдома стал Василий Ефимович Сорокин, который до войны был учителем Ишлейской школы. Он — участник Курской битвы из д. Мемеши, раненый при форсировании Днепра (потерял 4 пальца на левой руке) вернулся на родину в феврале 1944 г. и стал «отцом» для Ишакских детдомовцев. Дети, кроме изучения учебных предметов, приучались под его руководством к труду – выращивали урожай, занимались животноводством, рукоделием. В 1948 году детей перевели в Калининский детдом. Многие из них вернулись домой, разлетелись в разные уголки страны. Иванова Анатолия Васильевича, 4-летнего малыша-блокадника, усыновила бездетная Иванова Фекла из д. Б. Котяки. Хотя он потом нашел свою крестную, и ему предлагали квартиру как блокаднику в Ленинграде, он остался жить в Чувашии же.

На 40-летие Победы в Великой Отечественной войне — в 1985 году, дети-блокадники, вновь собрались в Ишаках. Они участвовали в открытии мемориальной доски на здании Ишакского краеведческого музея с надписью «В этом здании в 1943-1948 гг. находился Ишакский детский дом, в котором воспитывались дети из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны», а также заложили Аллею блокадников. Благодаря этой встрече пополнилась экспозиция музея о ленинградских детях.

В ходе встречи в музее Раскидная подарила в фонд культурного учреждения книгу «Мы с памятью слиты» (В. Иванский), об Ишакском детском доме, и диск о Сорокине В.Е. — «Верность выбранному пути».

В ходе встречи учащиеся 8 класса Кугесьской школы №1 узнали о невыносимых условиях войны в Ленинграде. Люди погибали не только артобстрелов, голод уносил жизни ежедневно 4 тысяч человек. Ежедневный паек хлеба по карточке достигший в феврале 125 граммов, стал испытанием для многих оставшихся в городе жителей, потому что он был испечен из пищевой целлюлозы, жмыха, обойной муки, хвои. Пискаревский мемориал стал самым большим кладбищем жертв Второй Мировой войны, где в 186 братских могилах были захоронены 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбежек, артиллерийских обстрелов и 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. Среди них имена и наших 36 уроженцев Чебоксарского района.