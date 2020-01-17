В музее «Бичурин и современность» открылась выставка «Хамăръен 2019»

17 января, 2020 - Новости - нет комментариев

Вчера в  музее «Бичурин и современность» п. Кугеси  состоялось торжественное открытие отчётной художественной выставки «Хамăръен 2019», где представлены  новые работы ушедшего года лучших художников Чебоксарского района. Проведение очередной  итоговой творческой выставки стало доброй традицией. На этот раз в выставочном зале музея представили работы 20 художников — членов творческого объединения художников-уроженцев Чебоксарского района.

Гостями мероприятия стали члены женсовета Чебоксарского района.

Всех ценителей живописного искусства приглашают посетить выставку «Хамăръен 2019», которая  будет работать до 1 марта 2019 г.

17.01.2020

www.tavanen.ru

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