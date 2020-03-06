В музее «Бичурин и современность» п. Кугеси для дошкольников группы «Маленькая страна» Кугесьского детского сада «Крепыш» прошла встреча с старшим советником юстиции, заслуженным юристом Чувашии, советником Центрального совета ВОСВОД Российской Федерации, природоохранным прокурором Чувашии и Марийской Республики (1991-2001 гг), генерал – лейтенантом ВОСОВД России Валерием Филипповым.

Проведение подобных мероприятий повышает интерес дошкольников к истории семьи в проекции событий Великой Отечественной войны. Дети испытывают чувство гордости за свою Родину, за героев победителей в ВОВ, за своих прадедов.

В зале боевой славы музея представлены личные вещи, документы, фотографии, письма с фронта, книги, обмундирование, награды участников боевых действий. Дети с большим интересом слушали экскурсовода, задавали вопросы, рассматривая экспонаты. Ребятам рассказали историю начала войны, о том, как наш народ шел к победе, о коварных замыслах фашистов, о патриотизме и героизме советского народа. На стендах размещены экспонаты и архивные фотографии военных лет.

Дети искали информацию о жизни и судьбе своих родных, воевавших в ВОВ.Атмосфера музея напомнила о войне, о людях, которые ушли и не вернулись и, наконец, о том, какой ценой далась Победа нашему народу.