С 26 июня авиакомпания "Победа" увеличила частоту полетов в Москву. Теперь дважды в день. Утром вылет из Чебоксар в 10:10. Вечерний рейс в Москву 21: 45.