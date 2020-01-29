29 января Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин провел совместное заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области и организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году Дня Республики.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев рассказал о фестивалях, выставках и других культурных мероприятиях, которые пройдут в республике в этом году в рамках юбилея.

Руководитель Минкультуры Чувашии предложил организовать на местном телевидении выпуск специальной еженедельной передачи, которая будет рассказывать о мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате. Он напомнил, что в республике стартовал Фестиваль муниципальных образований «Марафон 100-летия». На прошлой неделе он открылся в Алатыре. В эту пятницу эстафету примет Шемуршинский район. Марафон продлится до 24 июня и охватит все муниципальные центры Чувашии.

Празднование 100-летия Чувашской автономии не ограничится только территорией республики. В этом году в ряде регионов – Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Ульяновской области – пройдут Дни чувашской культуры. Обсуждаются вопросы о проведении выездных мероприятий в Удмуртии и Мордовии.

В Москве праздник отметят в начале лета. Так, 4 июня на базе Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова» будет организована постановка Чувашского государственного театра оперы и балета. Основное торжественное мероприятие запланировано на 5 июня в Государственном концертном зале «Россия». В течение дня на прилегающей территории будет работать выставка-ярмарка производителей Чувашской Республики, пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй».

Константин Яковлев также сообщил, что в марте в Третьяковской галерее в рамках обмена должна открыться выставка экспонатов из музейных фондов Чувашии.

Основными площадками проведения 100-летия образования Чувашской автономной области в городе Чебоксары станут Певческое поле, территория монумента Матери-Покровительницы, Красная площадь, Чувашский государственный театр оперы и балета, ледовый дворец «Чебоксары Арена». Работы по реконструкции Красной площади к празднику обещают завершить.

Руководитель Минкультуры Чувашии Константин Яковлев представил участникам совещания разработанный проект логотипа празднования 100-летия автономии Чувашской Республики. По его словам, он основан на рунической и пиктографическо-орнаментальной письменности. «В нем использованы элементы традиционных чувашских орнаментов, поскольку они являются ценнейшим национально-культурным наследием, дошедшим до нас. Основным смыслом знаков на символе является символ «Память о прошлом, дума о будущем», – отметил министр. Пример использования логотипа уже можно увидеть на баннере на фасаде театра оперы и балета.

На совещании было отмечено, что ранее представленные варианты логотипов празднования юбилея, в том числе работы победителей конкурса детских рисунков тоже возможны к использованию.

Официальная символика и правила ее использования в скором времени будут размещены на Портале органов власти Чувашской Республики.

Иван Моторин рекомендовал максимально начать использовать утвержденный логотип при проведении праздничных мероприятий, выпуске полиграфической, сувенирной продукции и т.д.

В завершение заседания были рассмотрены вопросы подготовки к проведению Дня Республики в 2020 году в Красночетайском районе. Глава администрации муниципального образования Александр Башкиров сообщил, что приводится в порядок территория районного центра. На въезде размещена новая конструкция с символикой района и входящих в его состав сельских поселений. Решаются вопросы организации работы праздничных площадок, готовятся программа празднования, костюмы и художественные номера, составлен план работы и смета по благоустройству.

Напомним, Красночетайский район стал победителем конкурса на право проведения мероприятий в рамках празднования Дня Республики. В соответствии с указом Главы Чувашской Республики сельский муниципалитет получит грант на развитие общественной инфраструктуры.

29.01.2020

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