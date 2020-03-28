В рамках рабочей командировки в Москву у врио Главы Чувашии Олега Николаева состоялась встреча в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

В совещании приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова, директор департамента бюджетной политики и финансов Максим Труфанов, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Виталий Хоценко.

Одной из тем обсуждения стало привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на обновление троллейбусного парка в Чебоксарах и Новочебоксарске. На эти цели планируется направить более 1 миллиарда рублей.

По итогам встречи Олег Николаев дал поручение Министерству финансов Чувашии в короткие сроки подготовить соответствующие документы.

Напомним, в середине февраля этого года в Москве прошла встреча Олега Николаева с Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, в ходе которой была достигнута договоренность о выделении Чувашии 1 миллиарда 172 миллионов рублей на обновление городского электрического транспорта республики.

28.03.2020

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