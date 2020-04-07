Днем 4 апреля в деревне Шомиково Моргаушского района 8-летний мальчик вышел на лед пруда, который под ним провалился, в результате чего ребёнок утонул. В это время рядом с ним находился ещё один 7-летний мальчик, который пытался помочь другу, но сам провалился в воду. Тем не менее он сумел выбраться на берег и позвать на помощь взрослых, однако было уже поздно. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного управления следственного комитета РФ по Чувашской Республике. Проведен тщательный осмотр места происшествия. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

7.04.2020

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