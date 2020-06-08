Вчера в 07.40 час. в Центр управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Чувашской Республике поступила информация о том, что на плотине реки Юнга около деревни Кубасы Моргаушского района утонул мужчина. Его тело обнаружено и извлечено из воды местными жителями. Погибшим оказался местный житель 1971 года рождения. Причина и обстоятельства гибели сельчанина устанавливаются. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.
В случае ЧП звоните по телефонному номеру «01» (с мобильного следует набирать «101»).
8.06.2020
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