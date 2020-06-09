14 мая 2020 года специалисты Минприроды Чувашии и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской Республике, реагируя на поступающие в адрес Министерства многочисленные обращения жителей Моргаушского района о загрязнении навозной жижей, выехали в Моргаушский район Чувашской Республики для отбора проб почвы на территории Опытного лесничества и проб воды в реке Моргаушка.

Как сообщает Минприроды Чувашии, по результатам анализа проб Центр лабораторного анализа и технических измерений выявил превышение содержания некоторых химических веществ как в почве, так и в воде. Загрязнение окружающей среды является административным правонарушением. В связи с этим Минприроды Чувашии направило результаты лабораторного анализа в правоохранительные органы для установления лиц, допустивших загрязнение лесного участка и воды в реке.

9.06.2020

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