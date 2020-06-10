7 июня около 5 часов на плотине деревни Кубасы Моргаушского района утонул местный житель 1971 года рождения. Его тело обнаружили и извлекли из воды местные жители.

Через 5 часов, в 10.30 час., на той же плотине утонул другой местный житель 1973 года рождения. Оба утонувших местных жителя были в нетрезвом состоянии, в одежде.

Как сообщает администрация Юнгинского сельского поселения Моргакушского района, все несчастные случаи произошли на глазах рыбаков, однако спасти их не удалось.

10.06.2020

www.tavanen.ru