7 июля на водоемах Чувашии утонули сразу два человека. ЧП произошли в Моргаушском районе в непредназначенных для купания местах. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Несчастный случай зарегистрирован на пруду близ деревни Сюрла-Три, где погиб 48-летний местный житель. Со слов очевидцев, после уборки сена мужчина в компании своих друзей пошел купаться на пруд. Плавать он не умел, к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одна трагедия случилась на водоеме у деревни Авданкасы. Во время купания на плотине реки Большая Шатьма утонул 27-летний молодой человек. Как стало известно, сельчанин спрыгнул в воду с трубы, проходящей над плотиной, но, к сожалению, уже не вынырнул.

8.07.2020

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