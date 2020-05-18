Минздрав Чувашии пояснил, что сдавать анализы на коронавирус имеет смысл только тем, у кого есть клиническая симптоматика инфекционного заболевания и при условии, что эту необходимость подтвердил врач.

В связи, с чем настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения больницы с целью сохранения своего здоровья и наших специалистов в случае, если вы в последние 14 дней выезжали за пределы Чувашской Республики и/или приехали из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов Российской Федерации; ксли в течение последних 14 дней был тесный контакт с больным коронавирусной инфекцией;если имеются симптомы острой респираторной инфекции (повышение температуры тела, утомляемость и сухой кашель, различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея.

Согласно временным методическим рекомендациям «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденным Минздравом России в перечисленных случаях тестирование на коронавирус проводится по назначению врача-специалиста территориальной поликлиники по месту жительства бесплатно.

Исследование биоматериала из верхних дыхательных путей (мазок из носоглотки) и полости рта (мазок из ротоглотки) методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в БУ «РКБ» Минздрава Чувашии проводится строго по предварительной записи по телефону (8352) 45-95-58.

Согласно утвержденному прейскуранту общая стоимость исследования составляет 1 477 руб. 60 коп., в том числе:- определение РНК короновирусов методом ПЦР – 1227 руб. 60 коп.; взятие биоматериала для определения РНК короновирусов методом ПЦР – 250 руб.

Взятие мазка и оформление договора на оказание платной услуги проводится по адресу г.Чебоксары, пр.Московский, д.11 — здание консультативного отделения больницы вход со двора (со стороны часовни) с 08.30 ч. до 15.00 ч. в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Результаты отрицательных анализов передаются ответственными сотрудниками БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии по истечении 3-х рабочих дней нарочно с 15.00ч. до 17.00ч. или по электронной почте (по желанию пациента высылается скан документа).

При выявлении проб, содержащих возбудитель, БУ «РКБ» Минздрава Чувашии передает информацию в территориальную поликлинику для немедленной госпитализации в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, с соблюдением всех правил биологической безопасности, направляет биоматериал с положительными результатами на COVID-19 для подтверждения в течение 2-х часов после проведения исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии» в соответствии с установленным Роспотребнадзором РФ порядком немедленно передает информацию об указанном случае в Роспотребнадзор по Чувашии.

Также информация о случаях подозрения на COVID-19 и случаях с подтвержденным диагнозом передается в территориальные органы Роспотребнадзора из медицинских организаций по месту нахождения пациента в установленном порядке.

Мазки на COVID-19 в РКБ не берутся у лиц, не достигших 18 лет.

18.05.2020

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