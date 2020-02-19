19 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев принял участие в открытии нового детского сада «Лучик» в микрорайоне «Солнечный» г. Чебоксары.

Олег Николаев приветствовал участников торжественной церемонии и отметил, что образование всегда являлось одной из самых объемных статей бюджетных расходов.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз говорил о важности народосбережения. Средства, направляемые в образование, здравоохранение, сферу культуры, очевидно, являются основными инвестициями в человека. Сегодняшние дети станут творцами нашего будущего. Они будут владеть совершенно другими знаниями, навыками, и нам очень важно, возводя такие современные детские сады, создавать условия для их развития. То есть нам нужно не только строить красивые здания, но и наполнять их пространства современным оборудованием, технологиями. В этом году в Чувашии планируется строительство еще 9 таких детских садов, и тем самым мы продвигаемся к цели – ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения», – подчеркнул руководитель республики в своей приветственной речи. Он также призвал коллектив детского сада, родителей и детей бережно относиться к тому, что создается, пожелал всяческих успехов и хорошего настроения.

Строительство детского сада в микрорайоне «Солнечный» осуществлялось в рамках программы «Развитие образования» по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования на территории города Чебоксары для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.

Детский сад рассчитан на 250 мест, организовано14 групп, включая ясельные. Для дошкольников обустроили залы для музыкальных и гимнастических занятий, LEGO-cтудию, творческие мастерские, оборудовали кабинеты психолога, логопеда, бассейн, просторный медицинский блок. На территории имеются 14 игровых и две спортивные площадки.

Заведующая детским садом Наталия Киселева призналась, что детский сад стал долгожданным подарком для всех жителей микрорайона. Менее чем через месяц организация получит лицензию на ведение образовательной деятельности и после чего детский сад смогут посещать ребята.

В целом к приему детей все готово. Олег Николаев лично проверил оснащенность кабинетов, работу кухонного оборудования, посетил гончарную, столярную мастерские, пообщался с будущими воспитанницами «Школы благородных девиц».

Отметим, что в этом году в микрорайоне «Солнечный» запланировано строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения на 110 мест с ясельными группами. Всего же в 2020 году в Чебоксарах запланировано строительство 6 дошкольных образовательных учреждений на 1200 мест.

19.02.2020

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