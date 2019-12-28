В Чебоксарах в микрорайоне «Солнечном» открыли движение по новым дорогам, построенным по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация столицы столицы Чувашии.

Общая протяженность построенных автодорог по улице Асламаса и бульвару Солнечному – более 3,5 км. Строительство велось тремя подрядными организациями — ПАО «Дорисс», ООО «Элитсрой», АО «Дорэкс» за счет республиканского и городского бюджетов. Объем финансирования — около 600 млн рублей.

Глава администрации Алексей Ладыков поблагодарил правительство Чувашии, Михаила Игнатьева за поддержку и выделение необходимого финансирования: «Это сложнейший объект. В ходе работ выяснилось, что кольцевая развязка располагается на уровне слияния двух рек: Кувшинки и Кукшум. Этот фактор существенно осложнил процесс строительства и добавил дополнительные затраты по укладке грунта, дренажа и, соответственно, объем работ».

28.12.2019

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