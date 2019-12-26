В столице Чувашии в микрорайоне «Садовый» запланировано строительство гипермаркета «Leroy Merlin» во втором квартале 2020 года. В настоящее время идет процесс проектирования. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.
Размещение торговых центров соответствует проекту планировки территории микрорайона «Садовый», этот вопрос поднимали и сами жители. «Мы считаем, что место неплохое, торговый центр вполне вписался бы в этот микрорайон», — отметил Алексей Олегович.
26.12.2019
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