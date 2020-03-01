Заместитель главы администрации столицы Чувашии по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов провел традиционный субботний обход на территории микрорайона «Новый город». Он ознакомился с новой системой сбора мусора, к которой перешли в УК «Новый город» в декабре прошлого года. Вместе с главой района и руководителем управляющей компании они зашли в подъезды дома 12 к. 1 по ул. Стартовая, на неудовлетворительное состояние которого обратила внимание участница недавней встречи с горожанами в рамках проекта «Открытый город». Здесь же обнаружилась куча строительного мусора. Управляющей компании дано поручение организовать его немедленный вывоз. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации Чебоксар.
Участники обхода обратили внимание на выбоины на съездах у д.1 по ул. Стартовая. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» поручено решить вопрос по ремонту проезжей части улицы.
1.03.2020
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