В учреждениях здравоохранения Чувашии предпринимаются противопидемические (профилактические) мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 2019- ncov.

На входе в кардиодиспансер всем сотрудникам, пациентам и посетителям проводится дистанционная термометрия. Лица с повышенной температурой не допускаются. Также на входе имеется дезинфицирующее средство для обработки рук посетителей, пациентов, сотрудников.

Доступ посетителей в стационар строго ограничен. При госпитализации пациента в стационар доступ сопровождающих лиц ограничен. При условии маломобильности пациента возможен проход одного сопровождающего лица.

В дневном стационаре, приемно-диагностическом отделении онкологического диспансера всем поступающим пациентам сотрудники измеряют температуру, осматривают внешнее состояние.

На входе в поликлинику администратор также измеряет температуру всем посетителям и предлагает обработку рук антисептиком.

Работники отделения сервисной уборки при проведении дезинфекционных мероприятий особое внимание уделяют обработке контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня: дверных ручек, поручней на лестничных площадках, включателей и выключателей света.

Во всех отделениях установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук пациентов. Приняты дополнительные меры по ограничению посещений больных в стационарах.

Медицинские работники прошли дополнительный инструктаж по гигиенической обработке рук.

Кроме того, Минздравом России введен временный порядок работы медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Приостанавливается проведение Дней открытых дверей, выезды мобильных бригад узких специалистов, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

22.03.2020

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