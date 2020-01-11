Мировой судья судебного участка № 4 Московского района г. Чебоксары за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц Чувашского УФАС России при проведении проверки привлек ООО «МВК «Экоцентр» к административной ответственности. Об этом сообщает УФАС Чувашии.

11 октября прошлого года Управление в рамках рассмотрения обращений ООО «ГринСити» и индивидуального предпринимателя на действия ООО «МВК «Экоцентр» и ООО «Траст-Вега» по ограничению конкуренции на рынке оказания услуг по транспортированию ТКО и созданию преимущественных условий деятельности для ООО «Траст-Вега» провело внеплановую выездную проверку ООО «МВК «Экоцентр» в соответствии с приказом Чувашского УФАС России от 11 октября 2019 года № 91.

В ходе проведения проверки сотрудники общества покинули свои рабочие места, препятствовали копированию документов на флеш-носители, а также унесли компьютер. Позднее в помещениях ООО «МВК «Экоцентр» была отключена электрическая энергия.

11.01.2020

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