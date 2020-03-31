Президент России Владимир Путин поручил пополнить состав медперсонала в условиях пандемии и привлечь к борьбе с распространением коронавируса студентов медицинских вузов и практикантов. Об этом он заявил на совещании с полномочными представителями в федеральных округах. Медицинский факультет Чувашского госуниверситета незамедлительно отреагировал на поручение Президента. На сегодняшний день 477 ординаторов направлено на практику в лечебные учреждения Чувашской Республики. Они находятся в распоряжении главных врачей. Все студенты имеют допуск к работе.

Одновременно на факультете готовится список студентов из числа добровольцев, имеющих допуск к работе на должностях среднего медперсонала. Студентов-волонтеров будут привлекать к дополнительной работе с обычными больными.

31.03.2020

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