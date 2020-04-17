В Кшаушском сельском поселении население информируют о необходимости соблюдения режима самоизоляции на двух языках с помощью системы оповещения. Она работает в двух населенных пунктах, информационные сообщения запускаются раз в час. В остальных населенных пунктах размещены объявления.

«Обо всех прибывающих мы информируем ежедневно прокуратуру и администрацию Чебоксарского района, записываем их контактные данные, фельдшеры следят за состоянием их здоровья. На этой неделе мы трижды проводили рейды для выявления на улицах нарушающих режим самоизоляции, составлено 10 актов. Злостных нарушителей нет», — рассказал глава поселения Сергей Мульдияров.

В настоящее время в поселении размещают объявления с информацией о запрете посещения храмов на Пасху.

17.04.2020

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