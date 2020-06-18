В Кшаушской библиотеке, которая выиграла грант в размере 5 миллионов рублей по национальному проекту «Культура», почти завершена установка мебели. Современная мебель в библиотеке теперь может легко трансформироваться: часть стеллажей стоит на подвижных колесиках, и при необходимости их можно раздвинуть, освободив место под мероприятия.

В библиотеке начались работы по установке компьютерного и мультимедийного оборудований. С установкой новой компьютерной техники посетители библиотеки получат доступ к Интернету и базе данных НЭБ.

Напомним, что в 2019 году, благодаря успешному участию в конкурсном отборе Минкультуры России, Кшаушская сельская библиотека получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 млн. рублей на создание «Библиотеки нового типа «Модельная» в рамках национального проекта «Культура», за счет которых происходит модернизация внутреннего пространства библиотеки, увеличилась площадь для читателей, приобретена мебель и современное оборудование.

Обязательным условием для участия в проекте было софинансирование из местного бюджета. На данные средства заменены система отопления, частично проведены работы по входной группе. Ремонтные работы выполнило ООО «ЮСТ».

Подрядной организацией уложен высококачественный линолеум, заменено электрооборудование, установлен подвесной потолок «Армстронг». Стены залов библиотеки и лестничный пролет окрашены в нежные тона, согласно дизайн-проекту, который разработала компания «Дисплей-АРТ».

В зоне творческой мастерской полностью разобрано напольное покрытие, сделано новое основание и уложены новые доски, уложен высококачественный линолеум. Во всех помещениях выровнены стены и углы, проведен ряд отделочных работ, заменены межкомнатные двери.

Строители произвели демонтаж и монтаж розеток и выключателей, установили светильники на лестничном пролете, разобрали цементно-керамический пол и уложили покрытие из керамогранитных плит. Кроме этого, на лестничном марше разобраны деревянные поручни и заменены на перила из нержавеющей стали.