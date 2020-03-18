В Кшаушской сельской библиотеке продолжаются ремонтные работы: демонтируется напольное покрытие, начинаются отделочные работы, выравниваются стены внутри помещения библиотеки.

С ходом ремонтных работ в библиотеке с выездом на место ознакомилась директор Централизованной библиотечной системы Чебоксарского района Галина Тимофеева. Она и глава поселения Сергей Мульдияров обсудили с подрядчиком (ООО «Юман Строй Транс») дальнейший ход ремонтных работ.

Напомним, что ремонтные работы в библиотеке проводятся в рамках национального проекта «Культура».

После ремонта в библиотеке появятся зоны информации и регистрации, справочно-библиографической и информационной работы, совещаний, кружков и мастер-классов, детских игр, абонемент-читальный зал.

Дизайн-проект Кшаушской библиотеки

