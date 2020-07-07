Сегодня в Центральном доме культуры пос. Кугеси состоялась встреча кандидатов на пост Главы Чувашской Республики с депутатами Собрания депутатов Чебоксарского района.

Процедура прохождения кандидатами муниципального фильтра инициирована врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. На этом этапе кандидат должен заручиться поддержкой определенного количества муниципальных депутатов. Для этого и организуют встречи претендентов на пост Главы республики с народными избранниками. Этот механизм работы позволит застраховать депутатов от давления и даст им возможность свободно поддержать любого кандидата. Об этом было заявлено перед встречей. Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашии Станислав Николаев сказал, что Совет МО не так давно сформулировал предложение организовать встречи на площадке каждого города и района , на которых кандидаты на должность Главы республики смогут встретиться с муниципальными депутатами. Цель проста: чтобы претенденты могли представить свои программы, депутаты — задать им вопросы.

На сегодняшний день в республике выдвинуты 8 претендентов на пост Главы региона. На дискуссионную площадку прибыли 6 кандидатов: Александр Андреев, выдвинутый от партии КПРФ, Константин Степанов – от партии ЛДПР, Сергей Матвеев – от партии «Патриоты России», Николай Степанов – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также самовыдвиженцы Андрей Ильдеменов и Юрий Шакеев.

В течение полутора часов кандидаты представляли свои программы, знакомили со своим видением будущего республики, рассказывали о своих биографиях. На представление ответов прозвучавших от депутатов вопросов было выделено по 7 минут. Все уложились в отведенный регламент. Каждое выступление прошло ровно и спокойно. Это мероприятие не имеет ничего общего с агитацией, поэтому в зале не было никаких лозунгов и листовок. Претенденты на столь высокий пост могли в равных условиях рассказать о себе и представить свою предвыборную программу.

В ходе встречи были затронуты вопросы развития экономики и промышленности в республике, а также тема борьбы с коррупцией, сохранения национальной культуры, экологического благосостояния населения.

Встреча прошла с соблюдением всех мер безопасности, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции. На входе в здание, отведенное для проведения мероприятия, у приходящих проверяли температуру тела, наличие защитных масок, проводили дезинфекцию рук.

Мероприятие в Центральном доме культуры п. Кугеси 7.07.2020

www.tavanen.ru