Сегодня в Кугесьском лицее стартовала запись детей в первые классы. По данным на 13.21, приняты заявления от 15 родителей.

Как сообщила директор лицея Анжела Григорьева, основной наплыв желающих подать заявление ожидается завтра, поскольку сегодня рабочий день. По предварительным данным, будет сформировано 8-9 первых классов. К слову, 29 января во время собрания родителей первоклассников актовый зал был заполнен полностью.

В настоящее время в лицее обучаются 1356 учеников, из них во вторую смену — 323.

31.01.2020

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