Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции министр здравоохранения Владимир Степанов сообщил о купиповании очага коронавируса в Кугесьском доме-интернате для умственно отсталых детей Минтруда Чувашии. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— По состоянию на 14 мая в Кугесьском доме-интернате выявлены 14 человек с положительным результатом коронавирусной инфекции. Все, в том числе пятеро несовершеннолетних, госпитализированы. Очаг локализован, новых случаев заболевания там не выявлено. Мы считаем, что ситуация там сейчас стабильная, — заверил руководитель республиканского минздрава Владимир Степанов.

По данным Минтруда Чувашии, чьим подведомственным учрежденем является дом-интернат, после транспортировки заболевших в медицинские учреждения, в помещениях была проведена тщательная дезинфекция.

15.05.2020

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