В Кугесьской школе №1 среди команд учеников 5-11 классов прошел конкурс песни и строя «Статен и строен, уважения достоин!», приуроченнный ко Дню защитника Отечества.

Смотр приняли директор школы Наталия Григорьева, председатель Союза ветеранов Группы советских войск Германии полковник Михаил Семенов, учитель ОБЖ Владимир Андреев, а также ветераны ГСВГ.

Места распределились следующим образом: среди 5 классов: 1 место – 5А, 2 место– 5В, 3 мместо – 5Г, среди 6 классов: 1 место – 6А, 2 место – 6Б, 3 место – 6В, среди 7 классов: 1 место – 7А(1 группа), 2 место – 7А (2 группа), 3 место – 7 В, среди 8 классов: 1 место – 8А, 2 место – 8Б, 3 место – 8В, среди 9 класс: 1 место – 9А, 2 место – 9Б, 3 место – 9В, 10 класс – 1 место, 11 класс – 2 место.

Конкурс в Кугесьской школе №1 к Дню защитника Отечества#таванен

19.02.2020

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