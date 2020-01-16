За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрирован 1 техногенный пожар, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС по Чувашии.

В 18:14 пожар случился в Красноармейском районе. В одном из частных домов по ул.Солнечная д.Оба-Сирма уничтожен сарай. Причину пожара предстоит установить.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 35 пожаров, в результате которого погибли 2 человека. Травмы различной степени тяжести получили 3 человека. Предварительный материальный ущерб составил свыше 31 тысяч рублей.

16.01.2020

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