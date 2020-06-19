В Красноармейском районе пожарные спасли сурков

19 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня в Красноармейском районе огнеборцы 32-ой пожарной части противопожарной службы ГКЧС Чувашии спасли сурков. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Два сурка провалились  в колодец заброшенной фермы. Неравнодушный житель села Именево вытащить животное самостоятельно не рискнул и сообщил  о случившемся в пожарную часть  района. Вызволить животных из западни удалось с использованием спасательной веревки.

Начальник 32-ой пожарной части республиканского ГКЧС Михаил Арсентьев спустился в колодец, аккуратно переложив животных в боевку, после чего они были аккуратно извлечены на поверхность и отпущены на свободу.

19.06.2020

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