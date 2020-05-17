Около 21 часа 16 апреля на 31 километре автодороги «Цивильск-Красноармейское-Кюльсирма» житель Красноармейского района на автомашине ВАЗ-2114 не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии пассажирка «четырнадцатой» от полученных травм скончалась на месте происшествия. 31-летний водитель легковушки в тяжелом состоянии доставлен в больницу, где анализы показали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает МВД по Чувашии, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ.

17.05.2020

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