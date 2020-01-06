Вчера около 22 часов на улице Ленина в селе Красноармейское произошло ДТП с участием автомашин «Лада Веста» и «Киа Церато». По предварительным данным, 29-летний водитель «Лады» не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с иномаркой. В результате пострадали предполагаемый виновник ДТП, а также 24-летний водитель и 28-летний пассажир «Киа». Об этом сообщает МВД по Чувашии.
В результате освидетельствования у водителя «Лады Веста» выявлено алкогольное опьянение.
6.01.2020
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