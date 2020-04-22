В терапевтическом отделении Урмарской районной больницы (Чувашия) в 1-ом корпусе с 18.04.2020 года, во 2-ом корпусе с 20.04.2020 года закончился период изоляции, определенный предписанием Роспотребнадзора. Сотрудники больницы и пациенты отпущены домой под соответствующие постановления. При выходе каждому вручены предписания с индивидуальными сроками соблюдения дальнейшего карантина в домашних условиях. Об этом сообщает лечебное учреждение.

Напомним, что два корпуса терапевтического отделения данной больницы работали в режиме изолятора после обнаружения коронавируса у одного из пациентов.



В настоящее время в корпусах терапевтического отделения проводится дезинфекция помещений с проведением контрольных смывов и проб. После проведенного контроля качества корпусов, терапевтическое отделение возобновит свою работу в штатном режиме для оказания медицинской помощи по неотложным показаниям.

22.04.2020

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