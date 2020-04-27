В Минздраве Чувашии сообщили о выплатах стимулирующего характера медикам, работающих с больными коронавирусом.

По состоянию на 27 апреля в Чувашской Республике предусмотрено финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения, в сумме 136,3 млн. рублей, в то числе выплаты за счет федерального бюджета – 126,9 млн. рублей, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415 – 48,2 млн. рублей медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения.

Начислены выплаты за март, которые будут выплачены в конце апреля 26 медицинским работникам Больницы скорой медицинской помощи в сумме 262,6 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 г. № 484 – 78,8 млн. рублей медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Выплаты будут производиться в мае за апрель 2020 года.

Также выплаты будут производиться по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева за счет республиканского бюджета – 9,3 млн. рублей в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 09.04.2020 № 306-р медицинским и иным работникам по категориям специалистов, которым не осуществляется доплата за счет средств федерального бюджета.

Выплаты за март-апрель будут проводиться в мае текущего года. Для этого подготовлен проект постановления, который проходит внутреннее согласование.

27.04.2020

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