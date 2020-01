View this post on Instagram

В Комсомольском районе инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого сельчанина,который на угнанной машине попал в ДТП и пытался скрыться. • Инцидент произошёл 27 января 2020 года. Около 21 часа 40 минут в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский» обратился 29-летний житель села Урмаево Комсомольского района и рассказал,что со двора дома по улице Сенгерей неизвестный мужчина похитил его автомобиль «Лада Гранта». По подозрению в угоне был задержан 34-летний житель села Комсомольское. Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Комсомольский» заметил и его на 13 километре автодороги «Калинина-Батырево-Яльчики», когда мужчина шёл вдоль обочины. • В ходе выяснения обстоятельств произошедшего выяснилось, что владелец транспорта оставил открытым заведённый автомобиль и на некоторое время зашёл в дом. В это время злоумышленник,находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в незапертую машину и поехал на ней. • Во время движения не справился с управлением, врезался в забор, бросил машину и пытался скрыться. • В отношении злоумышленника избрана мера административного воздействия в виде ареста на 10 суток. • Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). •