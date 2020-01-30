В Комсомольском районе инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого сельчанина, который на угнанной машине попал в ДТП и пытался скрыться.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, инцидент произошёл 27 января 2020 года, когда около 21 часа 40 минут в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Комсомольский» обратился 29-летний житель села Урмаево Комсомольского района и рассказал,что со двора дома по улице Сенгерей неизвестный мужчина похитил его автомобиль «Лада Гранта».

По подозрению в угоне был задержан 34-летний житель села Комсомольское. Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Комсомольский» заметили его на 13 километре автодороги «Калинина-Батырево-Яльчики», когда мужчина шёл вдоль обочины.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего выяснилось, что владелец транспорта оставил открытым заведённый автомобиль и на некоторое время зашёл в дом. В это время злоумышленник,находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проник в незапертую машину и поехал на ней.

Во время движения не справился с управлением, врезался в забор, бросил машину и пытался скрыться.

В отношении злоумышленника избрана мера административного воздействия в виде ареста на 10 суток.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

30.01.2020

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