Проект детской игровой площадки «Сывлах» храма Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Новочелны-Сюрбеево Комсомольского районастал победителем второго конкурса Фонда Президентских грантов 2020 г. Планируется размещение площадки с северной стороны от храма – это место хорошо видно, далеко от дороги. Совместно с администрацией Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения планируется проведение спортивных соревнований. После установки детской площадки территория вокруг неё буде огорожена. Об этом сообщает Канашская епархия.

Оборудование планируется приобрести от компании «РОМАНА», находящейся в г. Чебоксары.

Открытие храма состоялось восемь лет назад, из года в год все больше детей приходят в церковь на праздники.

23.06.2020

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