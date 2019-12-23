20 декабря в селе Старочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашии состоялось открытие памятника «Якорь», посвященного известному советскому флотоводцу, участнику Великой Отечественной войны, вице-адмиралу, уроженцу района Василию Разумову.

В торжественной церемонии принял участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Стоит отметить, что в селе Новочелны-Сюрбеево именем Василия Петровича Разумова названа улица, в его честь в школе установлена мемориальная доска. Ежегодно в канун дня рождения прославленного земляка проводится районный турнир по стрельбе из пневматической винтовки. Памятник станет еще одним важным местом славы и доблести в селе.

Инициатива создания памятника принадлежит землячеству «Кетне» Комсомольского района. Предложение поддержали администрация Комсомольского района, Новочелны-Сюрбеевское сельское поселение и Союз ветеранов «Военно-морское братство» Комсомольского района.

Активную помощь оказал заслуженный энергетик России, заслуженный машиностроитель Чувашской Республики, Почетный гражданин Комсомольского района Анатолий Иванов.

Проект памятника-якоря разработан заслуженным архитектором Чувашской Республики Сергеем Лукьяновым.

Право снять драпировку и открыть памятник «Якорь», посвященный вице-адмиралу Василию Разумову, было предоставлено кадетам Комсомольской СОШ №2.

Затем участники мероприятия возложили цветы к памятнику.

Справочно

Василий Петрович Разумов (17.04.1909 – 29.01.1967) – советский флотоводец, инженер-вице-адмирал. Член редколлегии журнала «Морской сборник».

Окончил Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана. В ВМФ СССР с 1933 года.

Окончил курсы инженеров-механиков флота при Высшем военно-морском инженерном училище им. Ф.Э. Джержинского. Служил командиром электромеханической боевой части на подводной лодке типа «М», инженером-механиком дивизиона подводных лодок, с 1939 г. – в техническом управлении Военно-Морского Флота.

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. большую часть времени инженер-капитан 2-го ранга В.П. Разумов находился на действующих флотах и флотилиях. Своей напряженной работой по организации правильной эксплуатации и ремонта электромеханических установок и корпусов кораблей обеспечивал успешное проведение боевых операций. Его отличные действия в первые месяцы войны были отмечены Почетной грамотой народного комиссара Военно-Морского Флота. В 1943 г. был удостоен первой государственной награды – ордена Отечественной войны I степени.

После войны продолжал служить в Москве. Весной 1953 г. в звании инженера-капитана 1-го ранга был направлен на Северный флот начальником вооружения и судоремонта. В том же году произведен в инженер-контр-адмиралы. Он приложил много старания и усилий в организацию качественного ремонта кораблей, обеспечение их всеми видами технического имущества и вооружения. С 1959 года – начальник Технического управления ВМФ СССР. В 1965 г. было присвоено очередное воинское звание – инженер-вице-адмирал.