Авария произошла 31 января около 15 часов 30 минут на 63 километре автодороги А-151 в Комсомольском районе.

По предварительной версии ГИБДД Чувашии, водитель «Лады Гранта», двигаясь в сторону Канаша, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро». От удара отечественный автомобиль отбросило на свою полосу. В этот момент в него врезался автомобиль «ГАЗ-2507».

В результате ДТП водитель «Гранты» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По результатам освидетельствования все участники аварии трезвы.