29 апреля завершается прием заявок на конкурс «Команда молодых лидеров». Он проходит по инициативе врио Главы республики Олега Николаева. Главная цель – выявить талантливых специалистов и дать им возможность развиваться личностно и профессионально. Попасть в «Команду молодых лидеров» могут молодые люди до 35 лет.

Для опытных управленцев врио Главы региона проводит конкурс «Управленческая команда». Участвовать в нем приглашают руководителей в возрасте до 55 лет с опытом работы на управленческих должностях не менее трех лет. Туда заявки можно подавать до 15 мая.

На данный момент на оба конкурса подали заявки 1630 человек.

Регистрацию можно пройти на сайте lider.cap.ru с использованием дистанционных технологий.

28.04.2020

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