В колонии №1 будут изготавливать одежду и колючую ленту для МВД

6 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Начальник исправительной колонии № 1 УФСИН Чувашии Алексей Спиридонов и заместитель начальника — начальник центра трудовой адаптации осужденных Вадим Гурьев провели рабочую встречу с начальником тыла МВД по Чувашской Республике Сергеем Акреевым и начальником центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Чувашской Республике Вячеславом Ильиным.

Как сообщает МВД по Чувашии, в ходе встречи участники обсудили вопросы размещения заказов для нужд МВД по Чувашской Республике на производственных мощностях исправительной колонии № 1 УФСИН Чувашии, а именно спецодежды для сварщиков и колючей армированной ленты.

6.03.2020

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