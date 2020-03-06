Начальник исправительной колонии № 1 УФСИН Чувашии Алексей Спиридонов и заместитель начальника — начальник центра трудовой адаптации осужденных Вадим Гурьев провели рабочую встречу с начальником тыла МВД по Чувашской Республике Сергеем Акреевым и начальником центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Чувашской Республике Вячеславом Ильиным.
Как сообщает МВД по Чувашии, в ходе встречи участники обсудили вопросы размещения заказов для нужд МВД по Чувашской Республике на производственных мощностях исправительной колонии № 1 УФСИН Чувашии, а именно спецодежды для сварщиков и колючей армированной ленты.
6.03.2020
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